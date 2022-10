Mensa scolastica, Manoppello rimodula le tariffe per garantire le più basse a un numero maggiore di famiglie

Con la rimodulazione della fasce Isee per il servizio di ristorazione scolastica dei bambini delle scuole dell'infanzia, della primaria e della secondaria, il Comune di Manoppello amplia di fatto il numero dei beneficiari che avranno accesso alle tariffe più basse. La delibera che prevede la rimodulazione è stata approvata dalla giunta ed è stata voluta, spiega l'amministrazione, per andare in contro alle famiglie che più di altre hanno subito gli aumenti dovuti al passaggio da indicatore Ise ad indicatore Isee e di fronteggiare l’aumento del costo del singolo pasto in base al capitolato del servizio.

Con la rimodulazione approvata le tariffe, diversificate in base a diverse quattro fasce, sono così stabilite: 2 euro e 50 per la prima fascia Isee fino a 10 mila euro; 3 euro e 10 per la seconda fascia in cui rientrano gli Isee fino a 15mila euro; 3 euro e 80 per la terza fascia fino a un massimo di 20mila euro; 4 euro e 44 per la quarta e ultima fascia per Isee sopra i 20mila euro. I costi dei blocchetti, che comprendono 20 buoni pasto, sono così ripartiti: 50 euro per la prima fascia; 62 euro per la seconda fascia; 76 euro per la terza fascia e 88,80 euro per la quarta fascia.

La giunta ha inoltre stabilito che le tariffe relative alle prime tre fasce si intendono da applicare unicamente ai residenti e a coloro che hanno domicilio lavorativo a Manoppello.

Una delibera quella approvata con cui si conclude l'iter avviato nelle scorse settimane e che ha visto due riunioni della commissione comunale di controllo e garanzia composta dal presidente Barbara Toppi e da Giulia De Lellis e Roberto D’Emilio, che ha proposto di rivedere le fasce Isee e quindi la rimodulazione delle fasce stesse, a seguito del passaggio da indicatore Ise ad indicatore Isee.