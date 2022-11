Meno aree edificabili e più verde e spazi agricoli: Spoltore riavvia la procedura di retrocessione dei terreni, a giorni il bando

Riavviate a Spoltore la procedura per far sì che le aree edificabili siano retrocesse a zone agricole e verde privato. Nei prossimi giorni annuncia l'amministrazione, sarà pubblicato l'avviso per la manifestazione d'interesse aperto a tutti i cittadini.

Proprio da loro sarebbe partita la richiesta accolta dal sindaco Chiara Trulli. “In questo momento di stop per l'edilizia, è perfettamente naturale che alcuni preferiscano il verde alla possibilità di nuove costruzioni”, dichiara riferendosi anche al cambiamento della situazione socio-economica che forti ripercussioni le ha avute proprio sull'edilizia. “Riteniamo opportuno – aggiunge Trulli - seguire gli indirizzi delle più recenti normative urbanistiche che tendono al contenimento del consumo del suolo, privilegiando la rigenerazione urbana e la riqualificazione delle aree già urbanizzate, anche in applicazioni delle leggi di settore che incentivano questi interventi, come il sismabonus e l'ecobonus, già recepite dall'ente”

Le domande, una volta pubblicato l'avviso, dovranno essere presentate entro il 31 dicembre 2023. . Le richieste saranno valutate ammissibili se compatibili con le previsioni di assetto generale previste dal piano regolatore per l'area in cui ricadono: in ogni caso, secondo la normativa regionale, non costituiscono variante agli strumenti urbanistici generali e attuativi le “retrocessioni a zona agricola o verde privato da precedenti zone con carico urbanistico superiore”.