A Città Sant'Angelo il secondo Memorial Lorenzo Erasmo per ricordare il giovane morto mentre andava al lavoro

Torna a Città Sant'Angelo il Memorial Lorenzo Erasmo con la seconda edizione che è in programma domenica 19 giugno.

A riproporre l'evento in memoria del giovane di 22 anni scomparso a causa di un incidente mentre andava al lavoro, è il Team Morgia Bike.

L'appuntamento di domenica mattina è rivolto agli amanti delle “pedalate senza fretta”.

Si svolgerà in contrada San Martino Basso di Città Sant’Angelo (nel parco comunale) sotto l’egida del centro sportivo italiano-comitato di Pescara e con il patrocinio dell’amministrazione comunale. La cicloturistica in ricordo di Lorenzo Erasmo nasce nel 2021 da un'idea di Dario Di Lullo responsabile ciclismo del comitato Csi Pescara e vice presidente del comitato Csi Pescara, ma soprattutto amico di Lorenzo, un ragazzo molto conosciuto e apprezzato nonostante la sua giovane età. La prima edizione, a un anno dalla scomparsa di Lorenzo davanti ai cancelli della Barberini Luxottica Spa a soli 22 anni, riscosse un importante successo con la partecipazione di 120 ciclisti nonostante il clima freddo e umido di metà novembre coinvolgendo amici, colleghi, parenti e l'azienda Barberini dove Lorenzo lavorava.

È possibile effettuare la preiscrizione al seguente link https://forms.gle/ENvAcH95fTKdK3EB8 oppure la mattina dell'evento dalle ore 8:30 alle 9:30 compilando manualmente la modulistica necessaria. La quota di adesione è di 8 euro per tesserati di Fci ed enti ciclistici, 10 euro per i non tesserati ai quali sarà fatta la tessera Free Sport per poter prendere parte alla manifestazione.

Foto d'archivio Bruno Di Fabio edizione 2021 del Memorial Lorenzo Erasmo