Positivo il bilancio del meeting interregionale delle Misericordie con il presidente nazionale Domenico Giani [FOTO]

Bilancio positivo per il meeting interregionale delle Misericordie di Abruzzo, Marche e Molise che ha visto la presenza del presidente nazionale Domenico Giani a Pescara nell

'ultimo fine settimana di luglio.

Sabato mattina, accompagnato dalla governatrice della Misericordia di Pescara nonché consigliere di presidenza Cristina D’Angelo, Giani è stato ricevuto in Comune dal sindaco Carlo Masci e dal vicepresidente del consiglio comunale Bernardino Fiorilli. Nel pomeriggio la presenza al meeting, un momento interamente dedicato alle riflessioni costruttive sul ruolo del volontariato nel sistema socio-sanitario italiano. Su questi temi, sempre con uno sguardo rivolto alle sette opere di misericordia che animano il movimento giallociano, Giani si è confrontato con il direttore di Caritas italiana don Marco Pagniello, con il correttore spirituale della Misericordia di Pescara don Remo Chioditti, con l’assessore comunale all’associazionismo e al sociale Eugenia Di Nisio e con il vicepresidente Fiorilli.

La visita del presidente della confederazione nazionale delle Misericordie è proseguita domenica 30 luglio con la partecipazione alla santa messa in onore di Sant'Andrea celebrata dall'arcivescovo della diocesi Pescara-Penne Tommaso Valentinetti e con la partecipazione alla processione in mare con cui ogni anno si ricordano i caduti in mare.

Infine visita con i saluti ai confratelli e alle consorelle di Pescara e alle autorità locali, tra cui il presidente della Regione Marco Marsilio, il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il sindaco il comandante in seconda della guardia costiera Marcello Notaro con cui si è parlato del protocollo siglato dalle capitanerie di porto e dalle Misericordie per potenziare il soccorso in mare.