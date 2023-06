Centinaia di meduse spiaggiate sul lungomare fra Montesilvano e Francavilla, l'esperto: "Fenomeno normale" [FOTO]

Centinaia di meduse trasparenti spiaggiate in un ampio tratto di lungomare, dal confine fra Pescara e Montesilvano fino a Francavilla, quasi tutte morte. Il fenomeno non è sfuggito all'occhio dei cittadini e di tutti coloro che iniziano ad affollare le spiagge con l'arrivo della bella stagione e delle temperature estive. A quanto pare, la maggiore concentrazione è stata notata a nord fra il lungomare di Pescara e il confine con Montesilvano, e a sud al confine fra Pescara e Francavilla al mare.

Abbiamo contattato l'esperto del centro studi cetacei onlus di Pescara, il biologo marino Sergio Guccione che ha spiegato che sostanzialmente si tratta di un fenomeno normale considerando diverse variabili: "Sostanzialmente si tratta di un fenomeno naturale, specie in questo periodo. Le meduse, lo ricordiamo, non hanno capacità autonoma di spostamento e direzione e quindi la loro presenza più o meno massiccia in un determinato territorio è dovuta alle correnti. Nelle ultime settimane, lo ricordiamo, vi sono state forti mareggiate e correnti dovute al maltempo e probabilmente queste correnti le hanno spinte fino alla riva nella zona del lungomare pescarese. Non bisogna dunque allarmarsi ma solo prestare attenzione quando sono ancora vive."