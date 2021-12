Anche l'Ordine si interessa del medico positivo al Covid andato a Pordenone a evento no vax

Anche l'Ordine provinciale dei medici di Pescara si interessa al caso del medico che domenica scorsa è andato fino a Pordenone per partecipare a una manifestazione no vax nonostante fosse positivo al Covid-19.

Insieme a lui anche la moglie che nel frattempo si era negativizzata al Coronavirus.

Come conferma la presidente dell'Ordine dei medici, Maria Assunta Ceccagnoli, è stata chiesta l'identità del medico alla polizia e alla magistratura per poter procedere con eventuali sanzioni dopo averlo convocato e ascoltato. Nel caso in cui il 70enne denunciato dovesse risultare iscritto effettivamente all'Ordine.