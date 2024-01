Cessa il rapporto di convenzione con la Asl della dottoressa Di Paolo

La Asl di Pescara comunica un avviso di cessazione del rapporto convenzionale di medico di medicina generale (Mmg) della dottoressa Angiolina Di Paolo.

Da martedì 30 gennaio la dottoressa Di Paolo ha cessato il rapporto convenzionale di medico del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta con la Asl di Pescara.

Operava nell'ambito territoriale di “Popoli, Bolognano, Bussi sul Tirino, Castiglione a Casauria, Corvara, Pescosansonesco, Pietranico, Tocco da Casauria, Torre De’ Passeri”.

La Asl invita gli assistiti della Di Paolo dalla data della cessazione del rapporto di convenzione, a scegliere un altro medico di medicina generale. La nuova scelta potrà essere effettuata tra i medici convenzionati, che risultano avere disponibilità nell’ambito territoriale di afferenza, oppure tra quelli disponibili in altro ambito territoriale della Asl di Pescara, previa accettazione da parte del medico prescelto. Per effettuare la scelta è possibile utilizzare il servizio telematico della piattaforma della Regione Abruzzo “Abruzzo Sanità online” al link: https://sanitaonline.regione.abruzzo.it/portaleservizi/#/pages/login. In alternativa è possibile recarsi in un ufficio scelta e revoca del Cers (ex distretto sanitario) della Asl di Pescara. Tutte le informazioni per la scelta e revoca del medico (Mmg/Pls), comprese le linee guida emanate dalla Regione Abruzzo, sono riportate sul sito aziendale al link: https://www.asl.pe.it/DettaglioStruttura.jsp?id=8&idSezione=11, dove sono indicati tutti i nominativi, gli indirizzi, gli orari di studio e i recapiti telefonici dei medici e dei pediatri disponibili nell’Azienda, l’elenco dei Cers con i rispettivi indirizzi e orari di apertura, nonché il modulo da utilizzare per l’effettuazione della nuova scelta.