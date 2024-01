Termina l'attività convenzionata con la Asl di un altro medico pescarese

Cessa l'attività convenzionata con la Asl di Pescara di Adriano Bulsei, medico di assistenza primaria a ciclo di scelta nell’ambito territoriale di “Pescara”, dal 10 dicembre 2023.

La Aasl invita gli assistiti del medico di medicina generale (Mmg) Bulsei dalla data della cessazione del rapporto di convenzione, a scegliere un altro Mmg.

La nuova scelta potrà essere effettuata tra i medici convenzionati, che risultano avere disponibilità nell’ambito territoriale di afferenza oppure tra quelli disponibili in altro ambito territoriale della Asl di Pescara, previa accettazione da parte del medico prescelto.

Per effettuare la scelta è possibile utilizzare il servizio telematico della piattaforma della Regione Abruzzo “Abruzzo Sanità Online” al link: https://sanitaonline.regione.abruzzo.it/portaleservizi/#/pages/login. In alternativa è possibile recarsi in un ufficio scelta e revoca del Cers (ex distretto sanitario) della Asl di Pescara. Tutte le informazioni per la scelta e revoca del medico (Mmg/Pls), comprese le Linee guida emanate dalla Regione Abruzzo, sono riportate sul sito aziendale al link: https://www.asl.pe.it/DettaglioStruttura.jsp?id=8&idSezione=11, dove sono indicati i nominativi, gli indirizzi, gli orari di studio ed i recapiti telefonici dei medici e dei pediatri disponibili nell’azienda, l’elenco dei Cers con i rispettivi indirizzi e orari di apertura, nonché il modulo da utilizzare per l’effettuazione della nuova scelta.