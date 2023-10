In Abruzzo le donne si ammalano più degli uomini: si punta alla "medicina di genere"

In Abruzzo le donne si ammalano più degli uomini. Il dato emerge dall'Istat secondo cui sono il 65 per cento quelle che riferiscono di un buono stato di salute, il 10 per cento in meno rispetto ai maschi la cui percentuale è del 75 per cento. Le donne dunque sono quelle che utilizzano di più farmaci e servizi sanitari. Anche per questo la Asl di Pescara punta alla medicina basata sul genere al fine di personalizzare le cure rendendole più precise e più efficaci.

Un tema affrontato durante il corso Emc dedicatogli e svoltosi nell'aula magna dell'ospedale e che rientra nel piano regionale per “L'applicazione e la diffusione della medicina di genere” per ci si intende attuare “un approccio innovativo con cui abbracciare le azioni di diagnosi e cura in una logica transprofessionale e personalizzata, da cui non si può prescindere per promuovere salute, perché proprio riconoscendo le differenze si possono garantire uguaglianza e appropriatezza delle cure basata sulle evidenze”. “Il concetto di medicina di genere – si legge nel piano regionale - nasce dall’idea che le differenze tra uomini e donne in termini di salute siano legate non solo alla loro caratterizzazione biologica e alla funzione riproduttiva, ma anche a fattori ambientali, sociali, culturali e relazionali definiti dal termine genere”. La Medicina di Genere è quindi la medicina della persona, con tutte le sue specificità fondate sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere. Un piano che dunque risponde alla legge nazionale 3-2018 che ha portato nel 2019 all'adozione del Piano nazionale per la sua applicazione e diffusione.

Il corso Asl, come previsto dalla normativa, punta quindi alla “divulgazione, alla formazione e alla indicazione di pratiche sanitarie che, nella ricerca, nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura, tengano conto delle differenze derivanti dal genere, al fine di garantire la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale in modo omogeneo sul territorio nazionale”. All'ncontro erano presenti l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì, il direttore generale della Asl Vero Michitelli, il direttore sanitario Rossano Di Luzio, la referente per la medicina di genere della Regione Lia Ginaldi e di Anna Maria Cardone, presidente della commissione Albo odontoiatri dell’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della Provincia.

Una approccio lungimirante quello della regione per Michielli che coinvolge salute, ricerca e prevenzione e che dunque vuole promuovere un cambiamento culturale tra i professionisti nella pratica clinica per favorire una medicina più equa e personalizzata, più precisa e più efficace.