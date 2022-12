Cessa la convenzione Asl con un medico e un pediatra della provincia: la comunicazione dell'Azienda sanitaria

Nuove cessazione di rapporto convenzionale con la Asl per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta della provincia. Dal 19 dicembre a cessare l'attività sarà la dottoressa Rosa Menga, medico di medicina generale per l'ambito territoriale di Montesilvano e Cappelle sul Tavo.

Dal 1 gennaio 2023 sarà invece la dottoressa Patrizia Bonatesta, pediatra di libera scelta per l'ambito territoriale di Cepagatti, Città Sant’Angelo, Elice, Nocciano, Rosciano, Pianella, Moscufo, Spoltore, Catignano e Civitaquana a cessare l'attività convenzionata.

La Asl invita quindi gli assistiti dei due medici a scegliere, dalla data della cessazione del rapporto, un nuovo medico di riferimento operante nell'ambito territoriale legato alla residenza o domicilio. Per la scelta è possibile utilizzare il servizio telematico della piattaforma della Regione Abruzzo sanità online. In alternativa è possibile recarsi presso un Ufficio scelta e revoca del Cers (ex distretto sanitario) della Asl di Pescara.

Tutte le informazioni per la scelta e revoca del medico, comprese le linee guida emanate dalla Regione Abruzzo, sono riportate sul sito aziendale.