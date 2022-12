Cessata la convenzione Asl con la dottoressa Damiani per Montesilvano e Cappelle sul Tavo: ecco come scegliere il nuovo medico

La dottoressa Elisa Damiani, medico di medicina generale per l'ambito territoriale di Montesilvano-Cappelle sul Tavo cessa da oggi giovedì primo dicembre, l'attività convenzionata. Lo rende noto la Asl di Pescara che invita tutti i suoi pazienti a scegliere un nuovo medico operante nell'ambito dell'Azienda anche al di fuori del proprio ambito territoriale legato alla residenza o domicilio, previa accettazione da parte del medico interessato.

Per farlo è possibile utilizzare il servizio telematico della piattaforma della Regione Abruzzo “Abruzzo sanità online” o recarsi in un ufficio scelta e revoca del Cers (ex distretto sanitario) della Asl. Tutte le informazioni comprese le linee guida emanate dalla Regione Abruzzo in merito alla scelta e la revoca del medico di medicina generale sono disponibili sul sito dell'Azienda.