Medici e infermieri non vaccinati contro il Covid, nuovo sollecito della Asl

Nuovo sollecito da parte della Asl di Pescara ai medici e infermieri che non si sono ancora sottoposti alla vaccinazione anti Covid-19.

Molti medici però hanno ricevuto la dose negli ultimi giorni e a oggi, martedì 19 ottobre, sono rimasti solo in 9 i non vaccinati. Maggiore è il numero degli infermieri e degli Oss (operatori socio sanitari) non ancora vaccinati.

Gli altri vengono invitati dalla Asl a regolarizzare la propria posizione con la vaccinazione e il conseguente ottenimento del green pass.

La situazione sarà più chiara nella prossima settimana. Chi non dovesse sottoporsi alla vaccinazione anti Coronavirus rischia la sospensione dal servizio e la mancata corresponsione dello stipendio.