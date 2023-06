Medaglie ed encomi a diversi carabinieri pescaresi per le importanti azioni durante il servizio

Sono diversi i carabinieri che lavorano a Pescara o nella nostra provincia che hanno ricevuto un riconoscimento per l'operato svolto in servizio.

Medaglie ed encomi sono stati consegnati nel corso della festa dell'Arma 2023 per il 209esimo anno dalla fondazione che si è tenuta a Chieti nella giornata di lunedì 5 giugno, come riporta ChietiToday.

Come detto, nel corso della cerimonia sono stati consegnati i riconoscimenti ai carabinieri che si sono distinti particolarmente nel corso di delicate operazioni o durante il servizio, come elencato di seguito.

Medaglia d'argento al merito civile concessa dal ministro dell'Interno, il 30 maggio 2022, all'App. Sc. Q.S. Domenico Moscatelli, già effettivo al NR - sezione radiomobile della compagnia Carabinieri di Chieti e all'App. Sc. Q.S. (in congedo assoluto) Marcello Mancini, già effettivo al Nor - sezione sadiomobile della compagnia Carabinieri di Chieti, con la seguente motivazione: "Intervenivano in una fabbrica di artifi pirotecnici per trarre in salvo le persone coinvolte nell'incidente. L'intervento si rendeva notevolmente difficiel a causa delle ripetute esplosioni. Grande esempio di coraggio e di eccezionale senso di abnegazione". Città Sant'Angelo, 25 luglio 2013.

Encomio Solenne concesso dal comandante del comando unità forestali, ambientali e agroalimentari carabinieri. il 12 aprile 2023 al V. Brig. Fausto D'Emidio, comandante della stazione forestale "Parco" di Sant'Eufemia a Maiella, con la seguente motivazione: "Comandante di stazione carabinieri parco, con elevata professionalità, coraggiosa iniziativa e grande senso del dovere, esaltate dalla perfetta conoscenza del territorio, conduceva e coordinava con successo un difficile intervento di soccorso e recupero di tre ragazzi colpiti da un fulmine in area montana di alta quota nella zona di Campo Imperatore, assicurando la necessaria assistenza e attivando tempestivamente anche le misure di primo intervento che hanno consentito di salvare la vita a uno di essi in gravi condizioni". Campo Imperatore, 27 agosto 2022.

Encomio semplice concesso dal comandante della Legione Carabinieri "Abruzzo e Molise" il 30 agosto 2022 al capitano Giovanni Rolando, comandante del Nor della compagnia carabinieri di Pescara, al capitano Antonio Tricarico, domandante della sezione operativa del Nor della compagnia carabinieri di Pescara, al maresciallo maggiore Antonio Ronci, al vicebrigadiere Alessandro Moccia e all'appuntato scelto q.s. Pantaleone Cataldo, addetti alla sezione operativa del Nor della compagnia carabinieri di Pescara, con la seguente motivazione: "Comandante e addetti al nucleo operativo e radiomobile di compagnia capoluogo, evidenziando alto senso del dovere, elevata professionalità e spiccato acume investigativo, conducevano complessa e prolungata attività investigativa nei confronti di sodalizio criminoso dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione consentiva l'arresto in flagranza di 5 persone, l'esecuzione di una misura cautelare a carico di 10 persone e il sequestro di ingente quantitativo di stupefacente". Pescara e altre località del territorio nazionale, novembre 2020 - marzo 2022.

Encomio semplice collettivo concesso dal comandante della Legione carabinieri "Abruzzo e Molise" il 5 ottobre 2022 al Nipaaf di Pescara, con la seguente motivazione: "Reparto dell'Arma specializzato nella tutela forestale e ambientale, in occasione dell'inquinametno del fiume Pescara, dando prova di elevata professionalità e non comune intuito investigativo, procedeva a un'attività d'indagine finalizzata a individuarne i responsabili, che si concludeva con il rinvio a giudizio di 8 persone, il sequestro di 26 impianti scolmatori e dell'impianto di depurazione e scarico del mattatoio della città adriatica. L'operazione riscuoteva il plauso unanime delle più alte autorità provinciali, esaltando il prestigio e l'immagine dell'istituzione". Provincia di Pescara, aprile 2016-giugno 2021.