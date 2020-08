Mauro Casinghini nuovo direttore dell'agenzia regionale di protezione civile

Mauro Casinghini è il nuovo direttore dell'agenzia regionale di protezione civile. Ha 50 anni ed è di Roma. È stato nominato dalla giunta regionale durante la seduta odierna.

L'incarico ha durata triennale ed è stato conferito attraverso un avviso di selezione pubblica. Attualmente Casinghini è direttore generale del corpo italiano di soccorso del sovrano militare Ordine di Malta, ma è in aspettativa.

Laureato in coordinamento delle attività di protezione civile e successivamente in rischio ambientale e protezione civile, è dipendente del dipartimento della protezione civile alla presidenza del consiglio dei ministri. Inoltre fa parte del supporto al comitato tecnico-scientifico per l'emergenza epidemiologica da coronavirus.