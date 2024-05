Maurizio Cannella nominato coordinatore operativo del gruppo comunale volontari della protezione civile

Un impegno costante e in crescita per offrire supporto non solo nelle situazioni emergenziali, ma anche nella quotidianità. Questa l'attività che vede ogni giorno impegnati gli uomini e le donne del gruppo comunale di protezione civile di cui ora coordinatore operativo è Maurizio Cannella così come previsto da apposita delibera comunale.

Il Gruppo comunale volontari protezione civile si è costituito a novembre del 2022 ed è presieduto dal sindaco. Da aprile così come disposto dall'ente, ha la sua sede nella stazione di Porta Nuova. Una soddisfazione per Cannella, ma anche per tutti i volontari che nei giorni scorsi hanno avviato una nuova e importante attività: quella del “Laboratorio Lis” con cui intendono sensibilizzare alla conoscenza della lingua dei segni italiana nell'ambito emergenziale, ma lanciando anche un chiaro messaggio di inclusione. Un'attività che vede la partecipazione dei 47 volontari di diverse associazioni di protezione civile e organizzata in collaborazione con l'associazione Accessibilità&Eventi Deaf Aps-Ets. Una delle tante iniziative promosse per la quale, così come per le altre, il gruppo ringrazia l'assessore alla protezione civile Eugenio Seccia presente all'incontro e per l'augurio portato ai volontari che hanno intrapreso “questo percorso, fondamentale per la salvaguardia della vita delle persone sorde nelle situazioni di rischio. Possiamo comunicare in diversi modi e in diverse lingue – scrive l'associazione – nessuno è escluso”.

Un anno, il 2024, iniziato all'insegna della partecipazione e la condivisione. Fino ad oggi infatti il gruppo ha già svolto il primo corso di pronto soccorso, il corso Blsd (Basic life support defibrillation), il corso base per volontari di protezione civile, il corso Aib per operatori antincendio boschivo Regione Abruzzo organizzato per la prima volta a Pescara presso l'Aurum e che ha visto la partecipazione di circa 90 operatori di vari gruppi di volontariato di protezione civile della provincia; e ancora il workshop “sulla chimica del fuoco e tecniche di spegnimento”; l'addestramento reale montaggio e smontaggio tenda pneumatica in dotazione alla protezione civile e anche il censimento degli idranti (sottosuolo, sopra suolo a colonna e altri) dislocati su tutto il territorio comunale. Un servizio quest'ultimo richiesto proprio dall'ufficio di protezione civile del Comune e coordinato dal volontario Francesco Barbato. Diverse anche le attività promosse in piazza Salotto e tante altre, assicura il gruppo che ora ha il suo coordinatore operativo nella figura di Cannella, se ne svolgeranno nei prossimi mesi tra formazione e addestramento per dare supporto alla popolazione ogni qualvolta ve ne sarà bisogno.