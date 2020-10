Secondo tampone negativo per Maurizio Acerbo: ora è ufficialmente guarito dal Covid

Maurizio Acerbo è ufficialmente guarito dal Covid. Il politico pescarese, attuale segretario nazionale di Rifondazione Comunista, ha infatti annunciato sulla sua pagina Facebook di essere risultato negativo anche al secondo tampone consecutivo, ed ora è clinicamente guarito.

Per ora, aggiunge Acerbo, dovrà continuare con la terapia farmacologica e sottoporsi e tornare al reparto del covid in day hospital per le visite di controllo e per verificare che il Coronavirus non abbia lasciato danni o conseguenze croniche ai suoi polmoni, e nel ringraziare tutto il personale sanitario ed il primario Parruti ha anche scritto di aver saputo che diversi medici sono rimasti contagiati negli ultimi giorni ed ora sono in quarantena:

Ho discusso con Parruti dell'idea di proporre a Asl e Regione per fronteggiare situazione anche di affittare strutture alberghiere per i pazienti meno gravi e gli anziani che vanno monitorati ma possono essere de-ospedalizzati. Vedremo. Non so quando potrò uscire dall'isolamento domiciliare e da paziente disciplinato attendo disposizioni.

