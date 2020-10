Dopo essere guarito dal Covid Maurizio Acerbo dona il plasma iperimmune

Il segretario nazionale di Rifondazione Comunista ed ex consigliere regionale e comunale Maurizio Acerbo donerà il suo plasma ai pazienti attualmente malati di Covid. Il politico pescarese, infatti, che è guarito dall'infenzione, è risultato idoneo a donare il suo plasma nell'ambito della terapia che viene utilizzata dagli ospedali assieme a quelle farmacologiche per combattere il virus nei pazienti malati.

Acerbo lo ha fatto sapere attraverso un post sul suo profilo Facebook, dove per tutta la sua malattia (è stato ricoverato in ospedale per diverse settimane) ha continuato ad aggiornare tutti sulle sue condizioni di salute:

