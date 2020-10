Maurizio Acerbo dimesso dall'ospedale Covid: "Il peggio sembra passato, grazie a chi mi ha assistito"

Maurizio Acerbo, attraverso il suo profilo Facebook, ha fatto sapere che nel pomeriggio di oggi verrà dimesso dall'ospedale Covid di Pescara, dove è ricoverato dal 18 settembre scorso per aver contratto il virus. L'ex consigliere regionale e comunale, e segretario di Rifondazione Comunista, oggi raggiungerà con un'ambulanza un'abitazione privata di alcuni familiari dove proseguirà le cure e l'isolamento, essendo ancora positivo al virus. Acerbo sottolinea come il peggio sembra sia passato anche se il Covid non è ancora stato completamente debellato:

Non posso non ringraziare di cuore tutto il personale, medici, infermieri, oss a partire dal dott. Giustino Parruti, i pazienti con cui ho condiviso questi sedici giorni, e tutte le persone che mi hanno inondato di messaggi di affetto, amicizia, solidarietà. È stata un'esperienza umana bellissima nonostante tutto. Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il segretario poi lancia un appello affinchè tutti possano essere responsabili, tenendo duro e cercando insieme di sconfiggere la pandemia, rispettando il distanziamento sociale, l'uso della mascherina e le norme igieniche.