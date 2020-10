Maurizio Acerbo litiga sul Coronavirus con Cruciani che lo attacca durante "La zanzara"

Botta e risposta a distanza fra Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione appena dimesso dall'ospedale Covid di Pescara ed attualmente in isolamento domiciliare, ed il giornalista Giuseppe Cruciani. Acerbo, ieri, aveva attaccato duramente il conduttore del programma "La zanzara" di Radio 24 per le sue dichiarazioni relative alla situazione del Coronavirus ed alla possibilità di nuove restrizioni e chiusure.

L'ex consigliere regionale e comunale, in un post su Facebook, aveva aspramente attaccato Cruciani in particolare per il suo intervento durante la puntata di di ieri 4 ottobre del programma di Barbara D'Urso andato in onda su Canale 5.

Io legherei Cruciani a una sedia e gli farei emogasanalisi per due volte al giorno. Per quindici giorni. Poi ne riparliamo

Il post però non è sfuggito all'attenzione del giornalista di Radio 24, che oggi 5 ottobre ha chiamato Acerbo registrando una telefonata dai toni molto accesi sempre sulla questione delle sue dichiarazioni dalla D'Urso. Lo stesso segretario di Rifondazione ha aggiunto che Cruciani gli ha anche chiesto di scusarsi, immaginando poi che avrebbe estrapolato solo alcuni pezzi della loro conversazione.

Gli chiedo di mettere a disposizione il file integrale se ha un minimo di onestà intellettuale che troviamo il modo di farlo ascoltare. Non pretendo che lo mandi tutto nel suo show di finto anticonformista al servizio dei potenti di sempre. Useremo i social per farlo ascoltare

Durante la puntata odierna de "La zanzara" effettivamente Cruciani ha citato e criticato Acerbo, come fa sapere lo stesso politico pescarese:

Cruciani mi ha citato e criticato durante la puntata di #lazanzara su Radio 24 - Il Sole 24 Ore fornendo una versione edulcorata degli interventi suo e della Gismondo dalla D'Urso ma non ha mandato neanche un secondo della telefonata

