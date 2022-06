Maturità 2022: Pascoli, Segre e Verga fra le tracce della prima prova, assente la guerra in Ucraina

È iniziato con la prima prova scritta l'esame di maturità 2022. Questa mattina infatti circa 500 mila studenti in tutta Italia sono chiamati ad affrontare l'esame che si svolge in presenza con la raccomandazione dell'uso della mascherina senza che però ci sia un obbligo. Il Ministero, poco dopo le 8, ha diffuso le tracce proposte per la prima prova: comprensione e analisi e interpretazione di una poesia delle Myricae di Giovanni Pascoli "La via ferrata" e per l'analisi di un testo argomentativo "La sola colpa di essere nati" di Gherardo Colombo e Liliana Segre. Le altre tracce riguardano una delle novelle di Giovanni Verga "Nedda, Bozzetto siciliano" oltre all'analisi e al commento di un discorso pronunciato alla Camera da Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica 2021, riguardante i cambiamenti climatici e le scelte essenziali e urgenti che l'umanità deve compiere per salvare il pianeta e anche la sopravvivenza stessa del genere umano.

"Tienilo acceso: posta commenta condividi senza spegnere il cervello", è la traccia che riguarda l'iperconnessione, una riflessione a partire da un testo di Vera Cheno e Bruno Mastroianni. Ancora la comprensione e l'analisi di un testo tratto da Oliver Sacks "Musicofilia". Si chiede anche un ragionamento sul potere che la musica esercita sugli esseri umani.

Infine anche la la pandemia entra nell'esame di maturità grazie alla tipologia C che riguarda l'attualità. Ai maturandi è stato infatti proposto un testo tratto da Luigi Ferrajoli "Perché una Costituzione della Terra?" sulle conseguenze della pandemia. Non vi sono invece tracce con riferimenti alla guerra in Ucraina. Ricordiamo che in Abruzzo sono circa 11 mila gli studenti impegnati con l'esame di maturità.