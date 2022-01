Mattoscio in audizione in Senato: "Fondazione PescarAbruzzo autonoma e indipendente"

«La fondazione ha caparbiamente operato e anche codificato in ogni atto della sua attività il principio della sua autonomia e indipendenza con stretto riferimento al ciclo elettorale del contesto ambientale di riferimento».

È quanto detto da Nicola Mattoscio, presidente della Fondazione PescarAbruzzo, nell'ambito della sua audizione nella commissione Finanze del Senato, come riferisce Ansa Abruzzo.

Mattoscio ha anche spiegato che «sulla base di questo principio ha potuto sperimentare un modello originale, un caso di studio nell'ambito delle 86 fondazioni di origine bancaria italiana, che racchiude a uno stesso soggetto quelle attività che nel sistema anglosassone sono spesso specializzate in forma tematica. La fondazione PescarAbruzzo nella più rigorosa adempienza della normativa di riferimento si è voluta caratterizzare per essere al tempo stesso: operative, grantmaking e foundrising. Cioè certamente erogare, secondo il proprio statuto, ma anche protagonista e in maniera attiva ad essere protagonista del territorio di riferimento per aiutare a maturare comportamenti virtuosi in capo agli stakeholder che la legge precisa e lo statuto puntualizza. E insieme a questo la Fondazione è stata anche beneficiaria di risorse, di donazioni, e quindi ha avuto un ruolo attivo di foundrising».

Mattoscio ha poi ricordato che «nel tenere insieme questa griglia, di operative, grantmaking e foundrising, la Fondazione ha promosso, unica tra le fondazioni di origine bancaria italiane, un distretto urbano dell'economia della cultura e della conoscenza unico basandosi su studi specialistici di elevato standing internazionale che ha coinvolto studiosi di notoria fama. E nella cornice del distretto urbano dell'economia della cultura e della conoscenza ha esercitato numerose iniziative. Questa visione contribuisce a implementare un modello di sviluppo sociale ed economico».