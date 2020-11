Matteo Coviello è il nuovo presidente della protezione civile di Silvi, ecco il direttivo

Matteo Coviello è il nuovo presidente della protezione civile di Silvi.

Il 25enne Coviello subentra alla guida dell’organizzazione in un periodo complicato, ancora caratterizzato dalle attività di assistenza alla popolazione piegata dall’emergenza Covid-19.

Del direttivo fanno parte Donatello Schieda, Romano Fanì, Alberto Caggiano e Vincenzo Caruso.

Coviello (guardia giurata di professione), dopo aver esordito a 16 anni come volontario della protezione civile di Montesilvano (distinguendosi in particolare nel 2013, quando ha salvato una donna disabile nel corso di un’alluvione), si è poi trasferito nel 2015 alla protezione civile di Silvi dapprima come semplice volontario, poi come responsabile della segreteria, degli automezzi e dei servizi, nei giorni scorsi è stato votato dai sui colleghi come nuovo responsabile dell’ente.

«Certo di metterci il massimo impegno e passione come fatto sinora», dice il neo presidente, «credo di riuscire a ricoprire tranquillamente questo nuovo ruolo con l'intento sicuramente di fare ma soprattutto di fare bene, e sicuramente grazie al consiglio direttivo che ho al mio fianco e a tutti gli associati, questa associazione potrà andare avanti perché con gli anni ho constatato che nel volontariato il "tutti utili e nessuno indispensabile" non vale, perché siamo tutti utili e tutti indispensabili in quanto il presidente da solo non è nessuno e non può fare nulla se non c'è l'unione del gruppo, quindi ci rimboccheremo subito le maniche mettendoci a lavoro, con la promessa da parte mia rivolta a tutti gli associati che i meriti che arriveranno a questa associazione non saranno miei ma solo ed esclusivamente del corpo volontari protezione civile Silvi».

«Formulo a nome di tutta la città», afferma il sindaco Andrea Scordella, «l’augurio di riuscire a interpretare con successo l’importante ruolo gestionale della Protezione civile locale che soprattutto in questo momento che vi vede impegnati nell'affrontare l'emergenza sanitaria epidemiologica del Covid-19, in riferimento all'attuale emergenza. In frangenti delicati come quelli di questi giorni è necessario mantenere la calma, prendere piena coscienza di quanto sta accadendo e assumere un atteggiamento adeguatamente responsabile nel comportamento individuale e con gli altri. Sono certo che tutti i concittadini dimostreranno, come in altre circostanze, la capacità di porsi di fronte a questo problema senza isterismi e consapevoli che solo con il giusto comportamento di ciascuno di noi possiamo affrontare e superare la grave emergenza. Nell’amministrazione comunale il presidente Coviello e suo consiglio direttivo, troverà la piena disponibilità a collaborare per far sì che la nostra città abbia la giusta assistenza durante le situazioni emergenziali che si presenteranno e soprattutto in questo periodo difficilissimo per tutti anche per noi soccorritori».