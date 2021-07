Matrimonio Marco Verratti e Jessica Aidi a Parigi, Manoppello aspetta il suo campione [FOTO]

Marco Verratti e Jessica Aidi si sono sposati a Parigi.

Il calciatore di Manoppello e la modella di origine marocchina hanno detto il fatidico sì e sono ufficialmente marito e moglie.

Dunque solo 4 giorni dopo il trionfo dell’Italia nella finale contro l'Inghilterra sono state celebrate le nozze tanto attese.

"Il nostro Marco Verratti e Jessica Aidi si sono sposati oggi pomeriggio a Neuilly Sur Seine, comune a nord di Parigi", si legge in una condivisione del Comune di Manoppello, "agli sposi e a tutti i familiari di Marco partiti da Manoppello per essere accanto al centrocampista azzurro, protagonista del successo della Nazionale a Wembley, gli auguri del sindaco Giorgio De Luca, dell'amministrazione comunale e dell’intera comunità. Vi aspettiamo a Manoppello non appena sarà possibile per brindare insieme!".