Due genitori donano materassini per i prematuri al reparto di Neonatologia dell'ospedale

Un bel gesto di solidarietà da parte di Manola Antosi e Alessio Modesti, genitori della piccola Nicole che, assieme al contributo dell'associazione "L'Abbraccio dei Prematuri", ha donato al reparto di neonatologia dell'ospedale 6 materassini di varie misure per i prematuri di diverso peso.

Si tratta di cuscini che hanno una forma caratteristica che permette di mettere i neonati in posizione prona favorendo una buona ossigenazione, in quanto a pancia in giù fanno meno fatica a respirare.

Il torace dei neonati è piccolo ed elastico e a pancia in sú la forza di gravità lo schiaccia un po’ facendolo faticare di più. La Asl ha spiegato che si tratta di un regalo davvero utile che aiuta il personale infermieristico a migliorare la care posturale di ogni neonato, fondamentale per lo sviluppo neurologico dei neonati. La responsabile del reparto di Neonatologia Susanna Di Valerio ha ringraziato sentitamente l'associazione e i genitori di Nicole per la sensibilità e la fiducia mostrata nei confronti dell’operato di tutto il personale medico e infermieristico.