Si è dimesso il presidente di Ambiente spa Massimo Galasso, le parole dell'assessore Del Trecco

Massimo Galasso, presidente di Ambiente spa, si è dimesso dal suo incarico.

«Prendiamo atto delle dimissioni del presidente Galasso dalla sua carica in seno ad Ambiente spa e, pur esprimendo il rammarico umano, resta la comprensione amministrativa», commenta l'assessore allì'Ambiente del Comune di Pescara, Isabella Del Trecco.

Che poi prosegue: «Ambiente Spa ha grandi sfide e grandi obiettivi che dovremo raggiungere prima della fine dell’anno, obiettivi che sono perfettamente alla nostra portata: abbiamo le professionalità, abbiamo i mezzi, abbiamo le risorse umane, e soprattutto abbiamo la passione e l’amore per il nostro impegno. Fondamentale per raggiungere tali obiettivi è marciare tutti allo stesso ritmo e guardando verso la stessa direzione».

Poi la Del Trecco chiarisce ulteriormente la sua posizione e rivendica la bontà della scelta di passare alla raccolta porta a porta dei rifiuti in tutta la città: «Nessuna polemica sulla scelta personale del presidente Galasso anche se sono opportune e necessarie alcune precisazioni su un lavoro capillare e certosino iniziato sulla città già dal 2019 sotto il profilo della gestione dell’ambiente Partiamo dall’estensione della raccolta differenziata porta a porta spinta dei rifiuti, un’estensione iniziata in maniera progressiva già con la consiliatura Albore Mascia, con i quartieri San Silvestro, poi i Colli, scendendo sempre più a valle, quindi Villa del Fuoco. Abbiamo atteso che le zone già collaudate fossero ormai stabili per coprire le ultime due zone rimaste fuori dal servizio, ovvero Porta Nuova e Pescara centro: il progetto è pronto già dallo scorso anno, lo abbiamo visto, rivisto, studiato, revisionato, rafforzato, e oggi siamo semplicemente pronti. E sono pronti soprattutto i cittadini che ci chiedono ogni giorno di togliere i grandi cassoni stradali, antiestetici, ormai superati, e paradossalmente rimasti solo nelle vie del passeggio cittadino. Gli utenti sono pronti, ed è pronta l’amministrazione comunale, tanto da essere partiti con cinque mesi di anticipo nella campagna di sensibilizzazione e divulgazione, cosa mai successa prima. Trascorreremo i prossimi cinque mesi solo a organizzare il servizio, a spiegare ai cittadini cosa dovranno fare per conferire i propri rifiuti e soprattutto come dovranno farlo, partendo con i primi 18 incontri, avremo cinque mesi per distribuire buste, mastelli, per installare le campane di vetro, e anche per raccogliere i suggerimenti e gli eventuali contributi correttivi delle Associazioni di categoria, degli operatori economici e dei cittadini. E comunque, anche in questo caso, partiremo con gradualità, il 15 settembre a Porta Nuova, il 15 ottobre in centro. Dunque veramente abbiamo fugato ogni tipo di perplessità, comprendiamo che una tale mole di lavoro possa sembrare una montagna da scalare, ma quando la cordata marcia all’unisono, la vetta è più vicina».

Poi la Del Trecco passa alla questione biodigestore a Città Sant'Angelo: «Stesso discorso per il progetto del biodigestore anaerobico, un impianto che ci permetterà di abbattere il costo relativo allo smaltimento della frazione umida dei rifiuti e non potrebbe essere altrimenti, che dunque oggi è indispensabile e anche in questo caso parliamo di un progetto già approfondito in tutte le sedi istituzionali. Infine l’acquisto dei nuovi mezzi: è l’amministrazione comunale che ha sollecitato il presidente a investire sul parco macchine, restando in attesa delle relative procedure. Ora al dimissionario Galasso vanno i migliori auguri dell’amministrazione comunale per i futuri impegni che già più volte ha annunciato di avere all’orizzonte, e approfitto dell’occasione per rassicurare tutte le sigle sindacali: le dimissioni del presidente non determineranno alcun caos né tantomeno una bufera in seno ad Ambiente Spa, il servizio continuerà a funzionare bene grazie a una struttura tecnica collaudata che opera con impegno e abnegazione ogni giorno, visto che, evidentemente, non è la governance politica di una società partecipata che organizza il servizio a livello pratico, ma è la struttura amministrativa che continuerà a lavorare come sempre. Gli obiettivi dell’amministrazione comunale sono gli stessi dei sindacati, ovvero l’estensione del servizio porta a porta, il rilancio dei livelli occupazionali al fine di sostenere i nuovi impegni, la realizzazione del biodigestore, temi che documenteremo in occasione del Consiglio comunale straordinario del prossimo 25 maggio».