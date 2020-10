Massimiliano Maccarone, ex concorrente di 'Uomini e donne', fa salvare una gattina. L'uomo, titolare del "Piano Terra Music and Drinks", l'altra sera si è accorto della presenza della micia che era rimasta chiusa dentro un locale di Pescara e ha fatto la segnalazione alle forze dell'ordine, prontamente intervenute per liberare il felino.

Maccarone ha poi raccontato il suo gesto sui social, spiegando di essere rimasto sul posto "dalle 19.30 alle 22... appena finito di lavorare, non l'ho abbandonata". L'imprenditore ha poi voluto ringraziare vigili del fuoco, vigili urbani e polizia per la collaborazione, nonché "la signora Mara, proprietaria del locale chiuso, che appena avvisata tramite i social con il passaparola è venuta tempestivamente". La micia è salva e già è stata adottata.