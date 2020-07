Masci alla Vita in Diretta su Rai Uno per la questione della fontana demolita: "Gesto forte per sollevare un problema" [VIDEO]

Anche la trasmissione di Rai Uno "La Vita in Diretta" si è occupata del caso della fontana demolita dal sindaco Masci all'inizio della strada parco. Nella puntata di ieri 28 luglio, infatti, c'è stato un collegamento in diretta con il primo cittadino che si trovava proprio dove prima sorgeva la fontana, per discutere del gesto eclatante compiuto da Masci che qualche giorno fa ha rotto la fontana con un grosso martello scatenando anche polemiche e critiche da parte dell'opinione pubblica.

Il sindaco ha ribadito la sua posizione parlando di un gesto forte ma necessario per accendere i riflettori su un problema, quello del degrado e della criminalità, che purtroppo non può essere risolto dai primi cittadini italiani che non hanno gli strumenti giuridici per agire in modo forte e che spesso vengono dimenticati dallo Stato. In collegamento anche Vittorio Sgarbi che ha espresso il suo parere, parlando di Masci come di una persona equilibrata e colta che conosce personalmente da anni, e sottolineando come il gesto provocatorio e forte compiuto possa essere considerato quasi un atto che va nella direzione che lui stesso da anni porta avanti, ovvero sollevare questioni importanti attraverso gesti importanti e d'impatto mediatico.

Sgarbi non critica dunque la demolizione della fontana, che comunque non rappresentava un patrimonio architettonico o storico per la città, parlando di Pescara come di una città ferita da anni di speculazione edilizia con l'abbattimento di villini Liberty che ha causato un grave danno d'immagine al patrimonio della città.

La puntata della Vita in Diretta qui (Pescara da 1:00:30 h circa) https://www.raiplay.it/video/2020/07/La-vita-in-Diretta-Estate-f8e5c24f-f027-4e32-a871-574820677155.html