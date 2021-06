Masci e Santilli incontrano gli alunni delle superiori e fanno loro gli auguri per gli esami di stato [FOTO]

Sindaco e vice sindaco hanno avuto ieri un breve colloquio con i ragazzi delle classi quinte del liceo scientifico Galilei e dell'istituto Di Marzio, rivolgendo loro "un grande in bocca al lupo"

Il sindaco Masci e il vice sindaco Santilli hanno incontrato ieri gli alunni delle classi quinte di due scuole superiori di Pescara per fare loro gli auguri in vista degli imminenti esami di stato.

Nello specifico, Masci e Santilli hanno avuto un breve colloquio con i ragazzi dell'ultimo anno del liceo scientifico Galilei e dell'istituto Di Marzio, rivolgendo loro "un grande in bocca al lupo" per la maturità, come riferito dallo stesso Carlo Masci, che ha poi proseguito il suo giro delle scuole secondarie della città.