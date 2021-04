Coronavirus, Masci ringrazia "gli angeli delle vaccinazioni"

Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha voluto ringraziare sulla sua pagina Facebook tutti coloro che sono quotidianamente impegnati nella somministrazione delle vaccinazioni anti Covid. Queste le parole del primo cittadino:

"Al Centro Vaccinazioni di Pescara ogni giorno sono impegnate 160 persone, per la maggior parte volontarie, che stanno facendo veramente i miracoli. Io li chiamo "gli angeli delle vaccinazioni": a loro e a tutti i volontari va il mio più sentito ringraziamento".

Masci ha poi sottolineato che "adesso l'obiettivo è vaccinare più persone possibili in tempi brevi, e per questo abbiamo lanciato la sfida del Palafiere, con 16 postazioni in grado di vaccinare fino a duemila persone al giorno. Siamo in prima linea per tutelare la salute dei nostri concittadini contro questo maledetto virus, non abbasseremo la guardia fino a quando non l'avremo sconfitto".