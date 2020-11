Il sindaco Masci in isolamento fiduciario: "Una persona a me vicina è positiva al Covid"

Il sindaco di Pescara Carlo Masci è in isolamento fiduciario a scopo precauzionale. Lo ha fatto sapere lo stesso primo cittadino comunicando la positività al tampone del Covid di una persona a lui vicina. Per questo ora si trova nella sua abitazione in attesa dell'esito dei controlli e del ritorno alla normalità.

Il primo cittadino ha sottolineato come, nonostante gli accorgimenti, non si possa mai escludere a priori un contatto accidentale nella quotidianità, fatto che può accadere a chiunque:

Il virus è pervasivo, come ben sappiamo e come ci viene continuamente ripetuto, e trova sempre e comunque la via per insinuarsi nelle nostre vite. Per tenerlo fuori occorre alzare ancora di più l’asticella, con maggiori attenzioni e con comportamenti che preservino noi, i nostri cari, i nostri conoscenti, coloro che entrano in relazione con noi anche per pochissimo tempo.