Disagi al traffico per 'Pesgara per la legalità', Masci: "L'iniziativa valeva molto più di un fastidio minimo e limitato"

"I cittadini, per un paio d'ore, hanno subito qualche disagio sulla viabilità, anch'io ho tardato di mezz'ora la celebrazione di un matrimonio, ma la buona causa che ha alimentato l'iniziativa valeva molto di più di un fastidio minimo limitato nel tempo. Pescara, soprattutto sul tema della legalità, c'è sempre. Grazie alla polizia locale di Pescara per la professionalità dimostrata ancora una volta".

Con queste parole il sindaco Carlo Masci spiega il perché dei disagi di ieri lamentati soprattutto dagli automobilisti che, nel corso della gara podistica legata alla prima edizione di "PesGara per la legalità", si sono trovati incolonnati in particolare in via Italica a seguito della chiusura di viale d'Annunzio per consentire il passaggio degli atleti.

Un fine settimana quello trascorso, sottolinea il primo cittadino, "dedicato a legalità, salute e sport. Il prefetto di Pescara, con i vertici della questura, del tribunale, della procura, delle forze dell'ordine, hanno organizzato l'evento. Tanti tanti tanti gazebo dimostrativi e screening sanitari a piazza Salotto, corsa podistica competitiva e passeggiata per la città sotto il simbolo della legalità, tanti, tanti, tanti partecipanti - ribadisce - e tanti, tanti, tanti volontari che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione".