Mascherine addio: non servono più neanche sui mezzi pubblici, resta una sola eccezione

Doveva decadere ovunque l'uso della mascherina, ma il ministero della salute ha deciso di prorogarne l'utilizzo nelle strutture sanitarie fino al 31 ottobre. Da oggi, però, non sarà più obbligatorio usarle sui mezzi pubblici cioè autobus, treni e metropolitane.

Una decisione che arriva probabilmente alla luce dell'importante aumento dei contagi registrato negli ultimi sette giorni, come rivela la fondazione Gimbe secondo cui dal 21 al 27 settembre, rispetto alla settimana precedente, i casi nel Paese sono aumentati del 4,5 per cento passando dai 120mila ai 160mila con la provincia di Pescara che non fa differenza. Se è vero che calano sensibilmente i decessi (-8,1 per cento) i ricoveri in terapia intensiva (-14,7 per cento), aumentano però i ricoveri in aera medica: 158 in una settimana. Un dato questo che è quello che preoccupa la fondazione in termini di posti letto nel caso in cui i numeri dovessero continuare a crescere. Per questo si dice scettica sulla decisione di far decadere l'obbligo dell'uso della mascherina:

“La ripresa della circolazione virale – afferma il presidente Nino Cartabellotta - è ben documentata sia dall'incremento del tasso di positività dei tamponi, sia dalla netta risalita dei nuovi casi che fa già sentire i primi effetti sui ricoveri in area medica. Peraltro, accanto alla ripresa delle lezioni scolastiche, alla maggiore frequentazione dei luoghi chiusi e all'elevata percentuale di reinfezioni, l'imminente decadenza dell'obbligo di mascherina sui mezzi pubblici contribuirà ad un ulteriore aumento della circolazione virale”.