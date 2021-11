La pescarese Martina Anniciello vince la sfida di "Ballando on the road" e si esibisce in prima serata su Rai Uno [VIDEO]

Grande soddisfazione per la ballerina sedicenne di Pescara Martina Anniciello che ha vinto la puntata di sabato 27 novembre di "Ballando on the road" che le consentirà l'esibizione e la partecipazione in prima serata alla puntata di "Ballando con le stelle" su Raiuno. La giovane pescarese, che balla da 12 anni, ha presentato una coreografia di danza moderna ed ha conquistato la giuria che non ha risparmiato complimenti ed elogi. La sedicenne fa parte della scuola Professione Danza.

Martina quindi è stata presentata ad inizio puntata da Milly Carlucci per la sfida che dovrà sostenere con il gruppo di ballerine che assieme a lei ha superato la selezione pomeridiana:

La puntata di "Ballando on the road" qui: https://www.raiplay.it/video/2021/11/Ballando-on-the-Road---Puntata-del-27112021-0b8dbfa3-ec8d-4fb0-8e5e-ebdc284fde2d.html