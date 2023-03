La pescarese Marta Di Meo parla di anoressia e alimentazione con Panzironi su Canale Italia

La dottoressa Marta Di Meo, psicologa e psicoterapeuta originaria di Nocciano, ha partecipato ieri sera al talk show "Notizie oggi - lineasera" condotto da Vito Monaco su Canale Italia. Alla puntata, intitolata "Il futuro dell'alimentazione", è intervenuto anche il giornalista Adriano Panzironi, promotore del regime alimentare Life 120, con cui Di Meo si è confrontata - insieme agli altri ospiti presenti - non mancando di fargli alcuni complimenti sulle sue modalità di comunicazione.

"L'uomo è un animale bio-psico-sociale", ha ricordato più volte la dottoressa, che ha poi spiegato il rapporto (anche mentale) che ognuno di noi ha con il cibo, trovandosi spesso d'accordo con la biologa e nutrizionista Isabella Solimeo perché l'alimentazione "è un bisogno anche psicologico". Di Meo ha poi affrontato problematiche come l'anoressia e il mutismo selettivo, patologia quest'ultima di cui è una delle massime esperte a livello europeo.

Per quanto riguarda, invece, il novel food, la dottoressa Di Meo si è detta incuriosita da ciò che l'Unione Europea vorrebbe introdurre nel nostro regime alimentare, ricordando che comunque "tutto quello che è nuovo ci spaventa", e pertanto in realtà non bisogna avere paura a prescindere. È possibile rivedere la puntata qui sotto.