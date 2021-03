Marsilio sulla vittoria dei Maneskin a Sanremo: "Ha vinto anche l'Abruzzo grazie al direttore d'orchestra Melozzi"

Il presidente della Regione Marsilio, con un post su Facebook, si complimenta con i Maneskin per la vittoria al 71esimo festival di Sanremo. Il governatore, infatti, ha sottolinea come la vittoria della band sia in parte anche dell'Abruzzo, grazie alla presenza del maestro teramano Enrico Melozzi che ha diretto l'orchestra durante le esibizioni della giovane band romana.

Una vittoria anche abruzzese, dato che il gruppo romano è stato diretto dal maestro teramano Enrico Melozzi, a cui vanno i complimenti di tutti noi. Appena sarà possibile, non vediamo l’ora di ospitare in Abruzzo i Maneskin per un concerto dal vivo

Ricordiamo che al secondo posto si sono classificati Fedez e Francesca Michielin, e al terzo posto Ermal Meta.