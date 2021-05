Il pescarese Mario Della Cioppa è il nuovo questore di Roma. L'ufficializzazione della nomina avverrà il 26 maggio in occasione del suo insediamento. Cinquantottenne pescarese, il dirigente della polizia di Stato arriva nella Capitale dopo aver guidato per due anni la questura di Catania. Prende il posto di Carmine Esposito che diventerà prefetto di Foggia.

Laureato in giurisprudenza a Teramo, ha conseguito il master universitario di II° Livello nella formazione all’niversità Cattolica di Milano ed il master universitario di II° livello in "Sicurezza, coordinamento interforze e cooperazione internazionale" conseguito all'università La Sapienza di Roma. Nella lunga carriera ha avuto incarichi al reparto mobile di Padova, alla quetura di Belluno come dirigente della divisione amministrativa e come capo di gabinetto.

Negli anni 90 ha prestato servizio alla questura di Pescara nella divisione anticrimine e capo di gabinetto, oltre che capo della squadra mobile. Dal 1998 al 2002 ha ricoperto l’incarico di dirigente del reparto prevenzione crimine “Abruzzo” e, poi, è stato direttore della scuola per il controllo del territorio di Pescara, dove ha curato vari progetti nazionali legati alla polizia di prossimità ed alla formazione del poliziotto di quartiere.

Nominato cavaliere della Repubblica dal 2003, è stato infine questore di Alessandria, Ascoli Piceno e Fermo, Foggia e Catania. Nel 2020 ha ricevuto a Pescara il Ciattè D'Oro.