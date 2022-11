Il pescarese Della Cioppa è il nuovo prefetto di Chieti

Il pescarese Mario Della Cioppa è il nuvo prefetto di Chieti.

Della Cioppa, 59 anni, sostituirà l'uscente Armando Forgione che è destinato a svolgere funzioni di ispettore generale di amministrazione, come riferisce ChietiToday.

Della Cioppa nell'ultimo anno e mezzo ha ricoperto l'incarico di questore di Roma e la sua nomina è stata decisa nel corso del consiglio dei ministri nella serata di ieri, lunedì 21 novembre.

Della Cioppa è laureato in giurisprudenza a Teramo, ha conseguito il master universitario di II° Livello nella formazione all’università Cattolica di Milano e il master universitario di II° livello in "Sicurezza, coordinamento interforze e cooperazione internazionale" all'università La Sapienza di Roma. Nella lunga carriera ha avuto incarichi al reparto mobile di Padova, alla quetura di Belluno come dirigente della divisione amministrativa e come capo di gabinetto. Negli anni '90 ha prestato servizio alla questura di Pescara nella divisione anticrimine e capo di gabinetto, oltreché capo della squadra mobile. Dal 1998 al 2002 ha ricoperto l’incarico di dirigente del reparto prevenzione crimine “Abruzzo” e, poi, è stato direttore della scuola per il controllo del territorio di Pescara, dove ha curato vari progetti nazionali legati alla polizia di prossimità e alla formazione del poliziotto di quartiere.

Nominato cavaliere della Repubblica dal 2003, è stato infine questore di Alessandria, Ascoli Piceno e Fermo, Foggia e Catania. Nel 2020 ha ricevuto a Pescara il Ciattè D'Oro.