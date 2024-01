La storia di Marino Recchini di Corvara raccontata a "La seconda vita-Il paradiso può attendere" su Rai 3 [VIDEO]

È stato il 77enne Marino Recchini di Corvara il protagonista della puntata di "La seconda vita-Il paradiso può attendere" andata in onda nel pomeriggio di martedì 23 gennaio su Rai 3.

Il programma televisivo condotto da Marcello Masi vede quest'ultimo alla ricerca di storie di chi andando in pensione ha iniziato una seconda vita sfruttando la possibilità di avere meno impegni e più tempo.

Il primo incontro tra Masi e Recchini è nella stazione ferroviaria di Torre de' Passeri visto che nella sua prima vita il 77enne ha lavorato per una trentina di anni come capotreno e i primi convogli nei quali ha lavorato erano ancora quelli a vapore.

Numerosi i ricordi dei tanti viaggi fatti sulle rotaie su e giù per l'Italia che Recchini ha visto cambiare nel corso degli anni. Tante le storie di vita viste. Ma dopo la meritata pensione il 77enne del Pescarese ha deciso di non mettersi a riposo ma intraprendere un nuovo percorso. Una volta smesso di lavorare si è accorto che il ritmo e i rumori della città gli davano ormai fastidio e così ha deciso di trasferisti a Corvara dove ha costruito un piccolo paradiso con vista sul Gran Sasso da un lato e sul mare Adriatico dall'altro. La vicenda di Recchini viene raccontata anche dal sindaco di Corvara, Guido Di Persio Marganella, il cui nonno aveva incrociato Recchini quando era alla ricerca di una casa e poi l'ha aiutato a cercarla. Recchini passo dopo passo ha iniziato a costruire sia una casa che un agriturismo dove però ha dopo due anni si è occupato solo di ospitalità e non di ristorazione. La sua camera l'ha messa a disposizione di chi veniva e lui si è costruito una stanza sull'albero. Al suo fianco la compagna Elide Mancini che gli portava l'olio al limone.

Per rivedere l'intera puntata basta cliccare su QUESTO LINK.