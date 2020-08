La marineria di Pescara e il problema del fermo biologico protagonisti ad Agorà su Rai 3 [VIDEO]

La marineria di Pescara e la questione del fermo biologico sono stati al centro di un collegamento in diretta di Agorà, nella puntata di ieri mattina, mercoledì 12 agosto, della trasmissione di Rai 3.

La giornalista Lucia Loffredo ha accompagnato i pescatori cittadini dal porto fino a un ristorante.

Ospiti sul peschereccio del comandante Lucio, Riccardo Padovano di Confcommercio ed Enzo Vecchioli di Coldiretti Pesca.

«Negli ultimi tre minuti», si legge in una condivisione su Facebook del Comune di Pescara, «c'è anche un intervento appassionato del sindaco Carlo Masci in favore della nostra marineria, contro il fermo biologico ad agosto, dopo che le barche non sono andate in mare per 70 giorni durante il lockdown».