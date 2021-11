Marilisa Amorosi è la nuova presidente Fidapa Sezione Portanuova

È Marilisa Amorosi, psichiatra e psicoterapeuta, la nuova presidente della sezione di Pescara Porta Nuova della Fidapa (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari) Bpw (Business and professional women).

La presidente uscente è Anna Maria Scarazza.

Il passaggio di consegne è stato effettuato nell'hotel Promenade di Montesilvano durante l'assemblea che ha visto la partecipazione di tutte le socie e successivamente conclusosi con una conviviale.

«L'emergenza Covid», dice la presidente uscente, «ha catalizzato tutte le nostre attenzioni e condizionato enormemente le attività, come in ogni altro settore, tuttavia la sezione, in continuità con ciò che era già avviato, ha curato, in particolare, attraverso convegni webinar, argomenti di notevole spessore che hanno spaziato dal possibile “Futuro post pandemia”, al concetto di 'Memoria, Lavoro, Identità, Cultura' legati alla Filanda Giammaria, luogo storico della città di Pescara, alla 'Blu Economy' intesa come idee, soluzioni e opportunità per il futuro».

Sempre nell'ottica della collaborazione e di un proficuo proselitismo la Scarazza è stata madrina della nuova Sezione Fidapa di Chieti. La presidente uscente ha ringraziato tutte le amiche Fidapine e ha consegnato il testimone alla neo presidente Marilisa Amorosi che lo ha raccolto con emozione. La Amorosi dichiara che il nuovo biennio sarà caratterizzato da continuità con le attività già svolte e sulla base delle linee-guida dettate dai temi nazionali, internazionali e distrettuali che saranno incentrati sulla cooperazione e sulla coesione sociale. Tematiche queste strettamente collegate alla cultura sociale, al lavoro femminile e ai giovani per i quali è stato coniato il motto “Noi protagonisti del futuro”: «Affinché tutto ciò sia possibile sarà necessario combattere la violenza di genere, promuovere il rispetto femminile anche in campo lavorativo, l'empowerment, come capacità di crescita e miglioramento del mondo e la lotta alla discriminazione».

Attenzione sarà riservata anche alle problematiche dell'ambiente, dello sport, della cultura e del territorio in genere, anche in collaborazione con altre associazioni. Presentato anche il nuovo direttivo che affiancherà la Amorosi e che risulta composto da Stefania Catalano (vice presidente), Nisla Forcucci (tesoriera), Anna Maria Antonel (segretaria), Maria Teresa Cristiano (cerimoniera), Adele De Sanctis, Anna Cutilli, Franca Pierdomenico, Patrizia Politi, Claudia Di Nicola e Anna De Virgilis facenti parte del Consiglio di Sezione. A comporre il consiglio dei revisori sono Ida Marino, Anna Tenti e Alessandra Romano.