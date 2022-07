Maria Vittoria De Angelis è il nuovo direttore medico di Neurologia d’urgenza e Stroke Unit dell'ospedale

È Maria Vittoria De Angelis il nuovo direttore medico della struttura complessa di Neurologia d’urgenza e Stroke Unit del presidio ospedaliero di Pescara.

A ufficializzare la nomina, che avrà durata quinquennale, è stata la Asl dopo la firma del contratto negli uffici della direzione generale.

La De Angelis, pescarese attualmente collaboratrice di Marco Onofrj a Chieti, presenta un’esperienza professionale e formativa e una tipologia quali-quantitativa pienamente adeguata al profilo professionale aziendale ricercato, fanno sapere dall'azienda sanitaria locale.

Inoltre, aggiungono dalla Asl, vanta un importante curriculum professionale, un dottorato di ricerca nell’ambito delle scienze neurologiche e psichiatriche, una rilevante attività formativa con partecipazione a numerosi corsi di aggiornamento, progetti di ricerca in ambito neurologico in urgenza, poderosa produzione scientifica inerente il profilo professionale ricercato, elevate competenze professionali sia nel campo dell’assistenza che della ricerca sull’ischemia cerebrale e sulle malattie cerebrovascolari, in particolare nella gestione del percorso diagnostico e terapeuttico dell’ictus ischemico ed emorragico, nelle patologie urgenti neurologiche e nello studio etiopatogenetico della patologia cerebrovascolare. Significativa infine la sua competenza neuroradiologica, la gestione e il monitoraggio del trattamento trombolitico sistemico etc.

L’inizio dell’attività nella Asl di Pescara è prevista per il primo settembre 2022.