A Spoltore festa per i 100 anni di Maria Monaco [FOTO]

Grande festa a Spoltore per i 100 anni di Maria Monaco che ha festeggiato insieme alla sorella di 95 anni e alla figlia Licia.

La Monaco ha compiuto il secolo di vita ieri, domenica 6 settembre.

Ai festeggiamenti ha partecipato anche il sindaco Luciano Di Lorito che ha anche consegnato una targa ricordo.

Maria Monaco, zia del vice comandante della polizia municipale Enrico Monaco e da oltre 40 anni cittadina di Spoltore è originaria di Catignano. La sua è una famiglia molto longeva: ha ancora una sorella in Francia, un'altra è arrivata a 98 anni e Italia, che vive con lei assieme alla figlia, a 95 anni è ancora in perfetta forma. A festeggiarla anche i due nipoti Andrea e Luca, anche se la festa è stata limitata il più possibile per evitare assembramenti come da protocollo anti-Covid.

«È una bella soddisfazione per tutti, complimenti, in questo momento storico è ancora più bello festeggiare momenti del genere», dice il primo cittadino.