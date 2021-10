Maria Antonietta D'Amore, la donna più anziana d'Abruzzo (112 anni) lancia un appello: "Vaccinatevi tutti contro il Covid"

Compirà domani 20 ottobre 112 anni, ed è la donna più anziana d'Abruzzo. Si chiama Maria Antonietta D'Amore, e tramite l'associazione Giustitalia lancia un appello a tutti gli abruzzesi affinchè si vaccinino contro il Covid: "Vaccinatevi tutti". Come riferisce l'agenzia Dire, l'associazione è impegnata in tutta Italia nella promozione della campagna vaccinale per le persone anziane.

Nata il 20 ottobre 1909 a Cerchio in Provincia dell'Aquila tre anni prima del disastro del Titanic e quando l'Italia si preparava alla prima guerra mondiale. L'associazione ha poi raccontato altri dettagli della sua vita:

"È stata una delle poche donne ancora in vita a votare al referendum costituzionale del 2 giugno 1946. Molto religiosa, con l'aiuto della preghiera scandisce le sue giornate. La signora d'Amore ha sempre seguito una dieta rigorosissima fatta di pasti leggeri accompagnati da un bicchiere di vino, mai una sigaretta in bocca, sopravvivendo a due guerre mondiali, alla crisi del dopoguerra e al boom economico degli anni '60 e poi, di nuovo alla crisi dell'euro. Ha visto attentati e stragi ma anche la nazionale italiana di calcio quattro volte campione del mondo e due volte campione d'Europa. Si è spostata con il suo amato compagno di vita Benedetto Macallini e ora vive nella capitale con la sua amata badante Flora. Nel 1915 a soli 6 anni è sopravvissuta al terremoto della Marsica. Ma, soprattutto, è sopravvissuta a tre epidemie: Spagnola (1918-1920), Sars (2004) e quella ancora attuale, del Covid-19".