Ad Alanno Maria Angelucci vince la gara "Arrosticini in tour" [FOTO]

Maria Angelucci con gli arrosticini abbinati a pane e olio con le noci, peperoni arrosto e pallottine cacio e uova ha vinto la gara gastronomica "Arrosticini in tour".

All'evento, che si è tenuto nell'Avio Club "Corradino D'Ascanio" di Alanno erano presenti anche il sindaco Oscar Pezzi, il suo vice Fabio Di Domizio ma anche il primo cittadino di Rosciano, Simone Palozzo.

Una decina di concorrenti hanno esaltato le peculiarità di uno dei simboli della nostra cucina accompagnati da tanti prodotti tipici stagionali.

Per il Miglior Equilibrio dei Sapori la giuria ha scelto l'elaborato di Pina Di Marzio di Rosciano con pane bruschettato, zucchine, parmigiana e cipolla caramellata, mentre per la Migliore Presentazione il premio è andato a Cristina Cerasa di Alanno che ha impreziosito il piatto con i suoi rustici. Il premio della giuria e della critica è stato assegnato a Fernando Di Iorio e Antonietta Ferrante. Gli arrosticini scelti sono stati firmati da Sic carni di Pescara e Abruzzo carni di Manoppello mentre per accompagnare i diversi preparati la sommelier Annamaria Acunzo ha preferito i vini Lampato di Pianella. Prima delle premiazioni c'è stata anche l'esibizione del noto barzellettiere di Cepagatti, Valerio Basilavecchia.

«È stata una gara di livello assoluto», dice la regista teatrale Franca Minnucci che ha presieduto la giuria, «personalmente sono contenta per aver visto in questa bella struttura, e tra i tanti velivoli presenti, il prototipo utilizzato da Gabriele D'Annunzio per lo storico volo su Fiume».