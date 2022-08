Il mare di Pescara e d'Annunzio raccontati a "Camper" in diretta su Rai 1 [VIDEO]

Il mare di Pescara e uno dei suoi concittadini più illustri, Gabriele d'Annunzio, protagonisti su Rai 1 nella puntata di "Camper" andata in onda questa mattina, lunedì 22 agosto.

L'inviata del programma, Maria Elena Fabi, è arrivata dal mare a bordo di una moto d'acqua.

E il collegamento è iniziato con una vera e propria dichiarazione d'amore del pilota della moto d'acqua alla conduttrice Roberta Morise.

Il giovane, Fabrizio, ha invitato la Morise nella nostra città allo scopo di farla innamorare. Poi a raccontare la nostra città e il rapporto con il mare è stato l'esperto di Gabriele d'Annunzio, Marzio Maria Cimini. Poi nella seconda parte del collegamento è stata raccontata la storia di Moduo un cittadino senegalese che per 6 mesi torna in città per lavorare allo scopo di mandare soldi in Africa. Ha raccontato di sentirsi come in famiglia nella nostra città. Poi è la volta di Alessandro, un ragazzo di Alessandria che dopo essere stato la prima volta a Pescara adesso torna sempre in vacanza qui e infine ha parlato un istruttore di tennis e una ragazza pescarese.

Per rivedere la puntata basta cliccare sul seguente link: https://www.raiplay.it/video/2022/08/Camper-9216db53-5cb5-4f5e-9a29-bdcf51bb5b63.html