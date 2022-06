Marconi District: a premiare i vincitori c'è Salvador Rueda, l'urbanista che ha rivoluzionato Barcellona

Appuntamento alle 18.30 in pizza Le Laudi: si chiude con la premiazione dei progetti arrivati per il Marconi Distric l'avventura del concorso di idee per la rigenerazione verde del distretto commerciale e culturale della città di Pescara.

Una fine che, sperano gli organizzatori, sia anche un nuovo inizio per rivedere la viabilità di una delle vie principali della città contro il cui nuovo assetto si battono da mesi. Ad organizzare il concorso di idee sono infatti stati l'associazione Woo e il comitato salviamo viale Marconi che con gli 11 finalisti chiudono in grande stile grazie alla presenza di Salvador Rueda. Rueda fondatore dell'Agenzia di ecologia urbana di Barcellona di cui è ancora oggi a capo, è l'architetto del rivoluzionario piano urbanistico della città spagnola, ovvero del progetto “superillas”, termine catalano che sta per “superblocchi” e che ha ripensato al città con particolare attenzione alla mobilità sostenibile e lo spazio pubblico. Il suo intervento è previsto alle 19. Seguirà quindi il dibattito pubblico con Paolo Fusero, Massimo Palladini, Giancarlo Odardi e Nicola Di Battista. Oltre trenta i progetti presentati, con undici finalisti: alle 20 si scoprirà quali saranno i vincitori.