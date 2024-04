L’artista e designer Marco Mazzei “Ambasciatore delle arti e dell’artigianato della Città di Pescara” [FOTO]

L’artista e designer pescarese Marco Mazzei è stato insignito del riconoscimento di “Ambasciatore delle arti e dell’artigianato della Città di Pescara”.

L’assegnazione è avvenuta nella mattinata di giovedì 4 aprile per mano del primo cittadino Carlo Masci, nel corso di una cerimonia nella sala della giunta di Palazzo di città.

Mazzei, artista, designer e musicista, apparso visibilmente emozionato, ha ringraziato il sindaco e la responsabile dell’ufficio Transizione ecologica e Valorizzazione del mare e del fiume, Ester Zazzero, che hanno voluto attribuire merito all’attività che Mazzei ha svolto e svolge in giro per il mondo portando grande lustro alla città di Pescara.

«Mazzei è un pescarese doc», dice il sindaco Masci, «che promuove Pescara ben al di fuori dei confini nazionali. Come sapete, proprio qui all’ingresso del Comune vi è una sua opera che dallo scorso mese di dicembre sovrasta la scalinata centrale del palazzo. E’ la riproduzione di un “Pesce” che rappresenta in questo caso la vita e la possibilità di spaziare nel mondo e che, attraverso un qr-code, è collegato con gli altri esemplari che grazie a Mazzei sono stati accolti in tanti luoghi del pianeta. Si tratta di un’azione meritoria che non è solo artistica ma sociale, perché simboleggia l’unione tra i popoli. Per questo oggi lo premiamo». Nell'ultimo anno, l’autore - a questo ha fatto riferimento in particolare il primo cittadino - ha intrapreso la sua missione “Pesci”, viaggiando per il mondo attraverso ambasciate, università e istituzioni artistiche: ed è infatti presente in Uruguay, Grecia, Cipro, Polonia, Danimarca etc.

«È per me un’onoreficenza incredibile», affermato l’artista, «che mi dà oggi un grande senso dell’orgoglio. Un orgoglio che è sempre dentro di me e che porterò prossimamente anche a Pantelleria dove sarò presente per riprodurre un aereo che è stato appena ritrovato in mezzo al mare. Non sono certamente l’unico artista a fare cose propositive per Pescara, ma per me è davvero un grande onore vedermi riconosciuto questo legame con la mia terra».

Chi è Marco Mazzei

Marco Mazzei (1968), nato a Pescara, è un artista poliedrico la cui creatività spazia tra diversi campi, dall'arte al design. La sua produzione abbraccia musica, installazioni interattive, elettronica, scultura, artigianato e altro ancora, con un'estetica singolare ed elegante che caratterizza molteplici realizzazioni e collaborazioni per brand e collezioni private. Particolarmente celebri sono i suoi Specchi d'arte. Le sue creazioni, oltre a coinvolgere personalità italiane e straniere, testimoniano una produzione ampia e indipendente che esplora percorsi al di fuori dei canali convenzionali dell'arte. Nell'ultimo anno ha intrapreso la sua missione Pesci, viaggiando per il mondo attraverso ambasciate, università e istituzioni artistiche. Mazzei è infatti presente in Uruguay, Grecia, Cipro, Polonia, Danimarca etc. Una sua opera - “Pesce” - è stata acquisita anche dal museo Primo Levi e quindi dalla università della Sapienza di Roma. Realizzando dal vivo le sue opere, Mazzei porta con sé la cultura dell’artigianato di alto profilo che caratterizza l’opera dei grandi maestri e artisti italiani. È anche il risultato perseguito dai “Pesci”, un'opera di Land Art diffusa globalmente con temi ambientalisti. Troviamo le sue opere anche a Pescara, la sua città natale, al palazzo dell’Aurum e nel Palazzo di città. Ad aumentare l’interesse per una tipologia di scultura, ispirata ai temi della natura e dell’ambiente, Mazzei ha iniziato a realizzare della grande foglie in alluminio che destano interesse proprio nelle associazioni ed enti preposti alla tutela della natura. Si unisce a lui anche il chimico e professore della Sapienza Mauro Giustini che tiene un interessantissimo convegno sull’alluminio, il materiale con cui Mazzei crea le sue opere. Le linee morbide ed essenziali rappresentano il nucleo dell'estetica dell’artista. Mazzei ha avuto il privilegio di collaborare musicalmente con figure di spicco nella cultura e nello spettacolo, tra cui Lorenzo Jovanotti, Gianni Maroccolo e tanti altri musicisti. Incontra nel suo percorso Massimo Giletti, Diego della Palma e altri. Le sue esibizioni musicali, sia in Italia che all'estero, includono location di prim’ordine come accaduto il Primo Maggio a San Giovanni in Roma, presso il Ponte di Rialto a Venezia, alla Stazione Leopolda di Firenze, a Mosca per l'Istituto di Cultura, a Valencia e in molte altre realtà. Inoltre, è in uscita l’ultimo album di musica sperimentale del suo duo Jules, prodotto dalla etichetta estone Hidden Harmony.