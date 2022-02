Marco Di Nicolantonio (presidente del consiglio comunale di Torre de' Passeri) protagonista ad "Avanti un altro" [VIDEO]

Montepulciano d'Abruzzo e arrosticini protagonisti nell'ultima puntata di "Avanti un altro" su Canale 5 grazie a Marco Di Nicolantonio, presidente del consiglio comunale di Torre de' Passeri.

Di Nicolantonio è stato infatti uno dei concorrenti del game show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Il nostro conterraneo si è presentato ricordando come Torre de' Passeri abbia dato i natali al Montepulciano d'Abruzzo e come il primo arrosticino commercializzato sia sempre stato nel centro della provincia di Pescara. Di Nicolantonio ha risposto correttamente alle prime tre domande ma dal piticozzaro ha raccolto solo 10 mila euro. Ha proseguito, visto che il campione in carica aveva bel 150 mila euro. Ha superato anche ostacolo rappresentato dalle domande di Luchetta, la bambola interpretata da Laurenti, portando a casa altri 40 mila euro. Ma al terzo tentativo ha sbagliato ed è stato eliminato.

Per rivedere la puntata basta cliccare sul seguente link: https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/avantiunaltro2022/luketta-reginetta-dellaria_F311233101050C01