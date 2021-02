A Spoltore va in pensione Marco Della Torre [FOTO]

Dopo quarant'anni esatti di lavoro in Comune, ha ottenuto il collocamento a riposo. Anche a lui il sindaco Luciano Di Lorito ha consegnato una targa ricordo, come già accaduto l'altro giorno per la dirigente Sabrina Di Pietro

A Spoltore va in pensione Marco Della Torre. Dopo quarant'anni esatti di lavoro in Comune come economo, ha ottenuto il collocamento a riposo. Anche a lui il sindaco Luciano Di Lorito ha consegnato una targa ricordo, come già accaduto l'altro giorno per la dirigente Sabrina Di Pietro. Il primo cittadino lo ha ringraziato dei suoi anni di impegno:

"Sei uno dei dipendenti con il periodo di servizio più lungo al Comune di Spoltore - ha detto - È sempre bello partecipare a questi momenti con chi, come te, ha passato una parte così importante della sua vita in questo Ente, al servizio della città".

Della Torre ha salutato i colleghi con poche parole, durante una cerimonia che si è tenuta tra l'altro nel giorno del suo compleanno. A sostituire il professionista nel suo ruolo sarà adesso la signora Rita Muffo.