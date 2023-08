Marco D'Alessandro nuovo comandante dei carabinieri di Collecorvino [FOTO]

Nuovo comandante alla guida della stazione dei carabinieri di Collecorvino: si tratta del maresciallo maggiore Marco D’Alessandro. Il cambio al vertice è arrivato a seguito del raggiungimento del limite di età del luogotenente Giovanni Deidda.

D’Alessandro, nel suo percorso professionale all'interno dell’Arma dei carabinieri, ha ricoperto il ruolo di vice comandante per un anno a Manoppello, per tredici anni a Montesilvano, sia nella stazione sia nel nucleo radiomobile, e per tre anni a Città Sant’Angelo. Ora è arrivata questa importante promozione.